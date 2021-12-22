Fenerbahçe’de Visca hareketliliği

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Visca ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Visca’yı Türkiye’den Fenerbahçe’nin de istediğini açıkladı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, “Visca’yı Türkiye’den 2 takım istiyor.” açıklamasının ardından gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.

Hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla birlikte Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı tamamlanacak. Takımlar da şimdiden devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Gelecek ve gidecek oyuncularını belirlemeye çalışan kulüpler, mali kriterler çerçevesinde bu süreci en iyi şekilde geçirebilmenin hesaplarını yapıyor.

Son yıllarda olduğu gibi Süper Lig’de transferin en fazla konuşulan isimlerinden biri de Başakşehir’in, Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca.

Turuncu-lacivertli forma altında 10 yılı geride bırakan 31 yaşındaki oyuncu için Başkan Göksel Gümüşdağ, dün akşamki GZT Giresunspor müsabakasının ardından, “Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Türkiye’den 2 takım istiyor” açıklamasını yapmıştı. Visca’nın, Türkiye’ye taliplileri de Fenerbahçe ve Trabzonspor.