Fenerbahçe’den 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe’de Avrupa ekiplerinin peşinden koştuğu Arda Güler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyurdu.

Fenerbahçe, Avrupa takımlarının takibindeki genç yetenekle yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Arda, 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Alanya maçının 74’üncü dakikasında Mesut’un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu.

17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği’nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler’in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20’lik payı Gençlerbirliği’ne verilecek.