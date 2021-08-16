Fenerbahçe’den açıklama: Köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu.

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor’u Mesut Özil’in golüyle 1-0 yendi. Maça ikinci yarı giren Serdar Dursun, 24 dakika sahada kaldı. Sakatlandığını kenar yönetimine ileten tecrübeli golcü, 70’te yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.

Bugün Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki forvetin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.