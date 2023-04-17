Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve futbolcunun ameliyat olacağını duyurdu.
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır’ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.
Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.”