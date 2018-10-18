Fenerbahçe’den Barcelona atağı

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Rafinha’nın peşine düştü.

Ligde ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe’de transfer harekatı şimdiden başladı. Sarı lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe’nin transferde ilk hedefi ise Barcelona’da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli’nin önümüzdeki günlerde Barcelona’ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.

FFP NEDENİYLE KİRALIK ALACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istiyor. Kanarya, Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha’yı FFP kuralları nedeniyle kiralama peşinde

Geçen sezon Inter’de kiralık olarak forma giyen Rafinha bu sezon Barcelona’da iki lig maçına çıktı ve 59 dakika süre aldı. Barça’da bu sezon toplamda 4 maça çıkan Sambacı’nın golü ve asisti bulunmuyor.

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