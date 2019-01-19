Fenerbahçe’den Eljif Elmas açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldiği Ümraniyespor maçında gördüğü kartla oyun dışı bırakılan Eljif Elmas hakkında karar verdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Mücadelede en çok dikkat çeken olaylardan birisi de Eljif Elmas’ın gördüğü kırmızı karttı.

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı, mücadelenin 47. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe yönetimi, Eljif hakkında teknik heyetten detaylı bir rapor istedi.

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcuya 70 bin TL para cezası keseceği öğrenildi.

Kariyerine ülkesinin Rabotnicki takmında başlayan Makedon futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 500 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

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