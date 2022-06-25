Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu kararı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni karar alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni karar alındığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Jorge Jesus yönetiminde gelecek sezon adına kadro yapılanması sürdürülüyor. Transferde sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun kendi bölgesine çekileceği böylece Jorge Jesus’un elini güçlendireceği söyleniyor.

Fenerbahçe’de yeni sezona Jorge Jesus’la hazırlanmaya devam ediyor…

Portekizli teknik direktör, oyuncuları kendi pozisyonlarında kullanmayı düşünüyor.

Hollanda’da forma giydiği dönem orta sahada yaratıcı oyuncu pozisyonunda forma giyen, 22 yaşındaki Kadıoğlu daha sonra kanatlarda da kendini gösterdi.

Geçen sezona kadar sarı-lacivertliler de kanatlarda ofansif anlamda Ferdi’yi kullanmıştı. Geçen sezonun başında Vitor Pereira’nın göreve gelişi ile 3’lü sistemde savunma yönüyle ön plana çıkmıştı.

İsmail Kartal göreve geldikten sonra bu durumu bozmadı, Ferdi sol bekte forma giymeye devam etti. Alışık olmadığı bir bölgede forma giymesine rağmen 22 yaşındaki futbolcu kendini bu bölgede geliştirerek Milli Takım’a kadar yükseldi.

Yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte yıldız oyuncunun da pozisyonu gündeme geldi.

Fenerbahçe’de sol bek için transfer yaparsa, Ferdi yeni sezonda ofansif karakteriyle sahada yer alacak.

Teknik direktör Jorge Jesus da ilk geldiği gün yaptığı açıklamada ön bölgeye yaratıcılık katmak istediğini ifade etmişti.