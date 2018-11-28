Fenerbahçe’den G.Saray’a gönderme

Fenerbahçe'den Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den Galatasaray maçının ardından hakemle ilgili çıkan haberlerle ilgili ilk açıklama geldi.

Kulüpler Birliği’nin Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki performansları tartışılan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya destek çıktığı açıklamasının ardından bir hamle de Fenerbahçe’den geldi. Sarı Lacivertli kulüp, herhangi bir kulübe ayrıcalık sağlanmaması gerektiğini belirtti.

Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı basın açıklamasında Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki performansları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu karara bugün Kulüpler Birliği’nden itiraz geldi. Birliğe üye olan 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesi talep edildi.

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