Fenerbahçe’den hakem Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Palabıyık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Dündar yaptığı açıklamada, “Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü asmalıdır. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Hakem Ali Palabıyık ve tüm ekibi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve hakemlik düdüğünü asmalıdır!” diye konuştu.