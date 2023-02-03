Fenerbahçe’den hakeme sert tepki

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta aldığı kararlarla dikkat çeken Ali Palabıyık’a Fenerbahçe’den sert tepki geldi.

Fenerbahçe’den Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık’a tepki gösteren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!” ifadeleri kullanıldı.

por Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor’la 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık, tepkilerin odağında yer alırken Fenerbahçe cephesinden birbiri ardına açıklamalar geldi.

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından da flaş bir paylaşım yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında “Ofsaytımsı ile başlayan süreç ‘Elimsi’ ile devam etti! Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!

VAR’ı hakemi, MHK’sı rakipleri… Kurulan ittifakları, bozacağız oyunlarını!” ifadelerine yer verildi.

SELAHATTİN BAKİ’DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar:

” Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir”

“Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım.”

“Ali Palabıyık, Ivan Bebek’in önüne geçti”

“Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti. Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça? Kim emir verdi sana Fenerbahçe’yi katletmen için?”