Fenerbahçe’den karara tepki

Fenerbahçe’den Trabzonspor-Altay maçının İstanbul’da oynanması kararına sert tepki geldi.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor öfkesi dinmiyor… TFF’yi “Trabzonsporluşma”yla suçlayan Sarı-Lacivertliler şimdi de Altay maçının İstanbul’da oynanacak olmasına tepki gösterdi…

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor – Altay maçının İstanbul’da oynanacak olmasına tepki gösterdi… Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37. hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar oluşturan bu zihniyet, “bir takıma en fazla tavizi verme” hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz.”

ALİ KOÇ: TFF TRABZONLULAŞIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor’u hedef almış ve şunları söylemişti:

“TFF’nin karar süreçlerindeki Trabzonspor ağırlığı herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir gerçektir. Bu hakimiyet büyüyerek devam etmektedir. Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor.”