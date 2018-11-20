Fenerbahçe’den Oğuzhan’a teklif

Ozan Tufan için Beşiktaş'ın teklif vermesi durumunda Fenerbahçe'nin Oğuzhan Özyakup'u isteyeceğini iddia etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev takas. Ozan Tufan için Beşiktaş’ın teklif vermesi durumunda Fenerbahçe’nin Oğuzhan Özyakup’u isteyeceğini iddia etti.

Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gündemdeyken Fenerbahçe gözünü Oğuzhan Özyakup’a çevirdi.

Sözcü ve AMK gazetelerinde yer alan haberde, sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan’a talip olan ezeli rakibi Beşiktaş’a, “Oğuzhan Özyakup’u isteriz” yanıtını verdi.

FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli öedemeden transfer yapmanın peşined olan Fenerbahçe, siyash-beyazlıların 10 numrasını takas ve bir miktar ücretle kadrosuan katmayı planlıyor. Tolgay Arslan takasının ikinci plana atıldığı belirtilen haberde, Başkan Ali Koç’un özellikle Oğuzhan’da ısrarcı olduğu öğrenildi.

Beşiktşa taraftarıyla sezon başından beri arası bozuk olan ve maçlarda ıslıklanan Oğuzhan’ın da Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Başkan Koç’un ikili ilişkileri iyi olan Fikrte Orman’la önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve resmi teklifi ileteceği ifade edildi.

NTV