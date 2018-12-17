Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Ersun Yanal ile takım yeniden yapılandırılıyor. Fenerbahçe Kulübü, Volkan Ballı’nın yeniden takıma katıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın tekrar takımın başına getirilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce 2003-2010 yılları arasında idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı tekrar göreve getirildi.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

HABERTURK