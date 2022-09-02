Fenerbahçe’den Ronaldo açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin Manchester United’ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili kulüpten net bir yanıt geldi.

fenerbahçe’de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken dün sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo’ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı. Gerek Başkan Ali Koç’un dün Transfer için Londra’ya gitmesi gerekse Portekizli yıldızın M.United’dan ayrılmak istediğinin bilinmesi, hatta takım arkadaşlarınca ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş olması bu iddiaları güçlendirdi.

Böyle olunca bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token’larının değeri de yüzde 20 arttı.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre; Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Fenerbahçe kaynakları yaptıkları açıklamada “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” dediler.