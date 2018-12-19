Fenerbahçe’den Soldado müjdesi

İspanyol oyuncu Roberto Soldado'dan Fenerbahçe'ye güzel haber geldi.

Fenerbahçe’de forma giyen İspanyol oyuncu Roberto Soldado’nun cezasının sona erdiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5’i ligde, 1’i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

TRT

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