Fenerbahçe’den TFF’ye hakem başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, hakem Arda Kardeşler için TFF ve MHK'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor maçının ardından tepki gösterdiği Arda Kardeşler için TFF ve MHK’ya başvurmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından verdiği kararlar ile sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler sosyal medyada gündem olmuştu.

Sahasında Giresunspor’a karşı aldığı yenilgiye rağmen Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe’de maçın hakemi Arda Kardeşler ile ilgili hamle geldi. 34 yaşındaki hakemin maçlarını art niyetli yönettiğini düşünen sarı-lacivertliler, TFF ve MHK’ya başvuruda bulunacak.

Yönetim, bu sezon yönettiği iki Fenerbahçe maçında kendilerine kırmızı kart gösterdiği pozisyonlarda kart standardını düşük seviyede tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca sarı-lacivertliler tarafından Giresunspor maçında rakip oyunculara kart konusunda daha imtiyazlı davranıldığı ifade ediliyor.

Diğer yandan Süper Lig’in ilk 14 haftası göz önünde bulundurulduğunda 8 maça çıkan Arda Kardeşler’in en çok maç yöneten hakem olduğu ortaya çıktı.