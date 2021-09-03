Fenerbahçe’den transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezonda takımı güçlendirmek için yapılacak transfer hakkında açıklama yayınladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

Fenerbahçe kadro yapılanması ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında transfer tescil döneminin biteceği 8 Eylül’e kadar en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Sinan Gümüş’ün süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

UEFA LİSTESİNE HANGİ İSİMLER EKLENDİ?

Fenerbahçe açıklamasına göre, yeni transferler Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha UEFA A listesinde eklenen isimler oldu.

Genç futbolcular Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alındı.

Serdar Dursun ise sakatlığı nedeniyle listeye eklenmedi.