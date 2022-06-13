Fenerbahçe’den Ümit Özdağ’a tepki

Fenerbahçe Kulübü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo üzerinden yaptığı paylaşıma sarı lacivertli kulüpten tepki geldi.

Sosyal medyada paylaşılan Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ali Koç ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yer aldığı anime videosu gündem oldu. Son aylarda takımdan ayrılması haberlere konu olan futbolcu Gustavo ile Ümit Özdağ’ın “sığınmacıları göndereceğim” vaadi videoya konu edildi. Videoda Ali Koç’un yardım isteğine Özdağ, “Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine” diyerek öneri sunuyor.

Hem mültecileri mancınıkla Türkiye’den göndermek istemesi hem de bir futbolcuyu siyasetine alet etmesi nedeniyle Ümit Özdağ’a tepki yağdı.