Fenerbahçe’den yerli kaleci operasyonu

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Berke Özer’in ayrılmasından sonra yerli file bekçisi arayışına girdi.

fenerbahçe’de Transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır’ı yedekleyecek Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

Ertuğrul Taşkıran için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşmeler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

BİRÇOK ANADOLU KULÜBÜ PEŞİNDE

Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivertliler, beklentiler konusunda araştırma halinde.

27 yaşındaki kaleci birçok Anadolu kulübünün de radarında.

BERKE İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, sezon sonu itibariyle kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Berke Özer ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.