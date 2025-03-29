Fenerbahçeli McCollum Sakatlandı: Euroleague’de Bel Sorunu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı alışverişleri çarşıda yoğunluk oluşturdu. Esnafa göre, fıstık ve misafir şekeri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Satışlarda geçen yıla göre azalma olsa da esnaf memnun.