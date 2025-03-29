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Fenerbahçeli McCollum Sakatlandı: Euroleague’de Bel Sorunu

MAÇTA SAKATLIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın oyuncusu Errick McCollum, Euroleague’de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşıyor. Sarı-lacivertli ekibin açıklamasına göre, gerçekleştirilen kontroller sonrasında McCollum’un kas zorlanması belirlendi ve tedavi süreci başlatıldı.

KONTROLLER YAPILDI

Sakatlık sonrası Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde kontrolleri yapılan Errick McCollum’un durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığın detayları hakkında daha fazla bilgi alınması bekleniyor.

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