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Fenerbahçeli Mert Müldür’den Etkileyici Performans

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GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe’nin futbolcusu Mert Müldür, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig’deki 2. gol sevincini yaşadı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yapılan karşılaşmada, Fenerbahçe Antalyaspor’u 3-0’lık bir skorla mağlup etti ve açılış golü Müldür’den geldi. Mert, maçın 9. dakikasında kullanılan kornerde ön direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

25 yaşındaki futbolcu, maç boyunca gösterdiği etkili performansla alkış aldı ve böylece bu sezonki 2. golünü kaydetmiş oldu. Mert Müldür, ligin 19. haftasında Konyaspor ile oynanan müsabakada da bir gol sevinci yaşamıştı. Ligde toplamda 2 asisti bulunan Mert, 22 maçta görev alarak 12’si 11’de olmak üzere sahada bulundu.

AVRUPA VE KUPA PERFORMANSI

UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta oynayan Mert Müldür, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 karşılaşmada forma giydi. Antalyaspor maçının 86. dakikasında yerini Alexander Djiku’ya bıraktı.

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