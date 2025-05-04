Fenerbahçeli Taraftarlar Ali Koç’u İstifaya Davet Etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş’a karşı yaşanan mağlubiyetin ardından Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa çağrısında bulundu. Maç boyunca oyunculara, başkan ve yönetime seslenen sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele sona erdikten sonra stadyum önünde bir araya gelmeye başladı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Beşiktaş’a 1-0 yenilerek şampiyonluk adına önemli bir kayıp yaşadı.

Taraftarlar, maçın başlangıcında takımlarına destek verirken, Beşiktaş’ın golünü atmasıyla oyunculara yönelen tepkileri artmaya başladı. Mücadelenin sonlarına yaklaştıkça daha da yükselen protestolar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi için de istifaya davet şeklinde devam etti. Maç bittiğinde stadyumdan çıkan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu dışında toplanarak tepkilerini sürdürdü. Bu durum karşısında polis ekipleri, protokol çıkış alanı ve yönetimin çıkış yapacağı otoparkta güvenlik önlemleri aldı.

TEPKİLERİN ARTTIĞI ANLAR

Maçın başlama düdüğünden itibaren Fenerbahçe taraftarları, takımlarını desteklerken, Beşiktaş’ın kaydettiği golün ardından tepkiler giderek çoğalmaya başladı. Mücadelenin son bölümlerinde, oyuncuların yanı sıra Başkan Ali Koç ve yönetimi de hedef alınarak istifa çağrıları yapıldığı dikkat çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Stadyumdan ayrılan taraftarlar, güvenlik güçleriyle beraber bulundukları alanda topluca protestolarına devam etti. Bu gelişmeler üzerine polis, güvenlik önlemlerini artırarak hem protokol çıkışı hem de otopark çevresinde önlemler aldı. Bu olaylar, futbol camiasında ve Fenerbahçe topluluğunda geniş yankı uyandırdı.