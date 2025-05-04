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Fenerbahçeli Taraftarlar Tepki Gösterdi

SAMANDIRA’DA TARAFTAR TEPKİLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, çeşitli sloganlar atarak tepkilerini ifade ederken, yönetimi istifaya çağırdı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 1-0 yenik düşerek önemli bir mağlubiyet aldı.

Bu derbi kaybıyla birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Taraftarlar, bu durumu eleştirerek Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu hakkında olumsuz görüşlerini dile getirdi. Bazı Fenerbahçeli destekçiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takım otobüsünü beklemeye geldi.

Otobüsün tesislere girişi sırasında, sarı-lacivertli taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti. Bu durum, takımın içinde bulunduğu sıkıntılı süreçle ilgili taraftarların kaygılarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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