Haberler

Fenerbahçeli Taraftarlardan Tadic’e Büyük Tepki

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe’nin Rangers’a karşı penaltı atışlarıyla elendiği maç sonrasında taraftarlar, Dusan Tadic’e sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Fenerbahçe, kendi sahasında oynadığı bu mücadelede Rangers’a 3-1 mağlup olduktan sonra, kötü performans sergileyen Tadic eleştirilerin merkezine yerleşti.

Dusan Tadic, İskoçya’daki karşılaşmaya yedek kulübesinden başladı. İlk maçtan farklı olarak teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko ve Tadic’i kulübeye çekti. Sırp yıldız, 74. dakikada Osayi Samuel’in yerine oyuna dahil oldu. Tadic, oyuna girdikten sonra bazı net fırsatları değerlendiremedi. Ayrıca, seri penaltı atışlarında da Jack Butland karşısında başarılı olamadı. Sosyal medya üzerinde Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic’e yönelik eleştirilerini dile getirerek “Go Home Tadic (Evine dön Tadic)” hashtag’ini başlatarak tepkilerini gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Domatesin Pahalılaşması Üreticiyi Rahatsız Etti

Hatay'da üreticiler sera domateslerini 28 TL’ye satarken, marketlerde fiyatlar 60 TL’ye çıkıyor. Çiftçi Ruhi Yapıcı, bu durumun hem tüketicilere hem de üreticilere zarar verdiğini belirtti.
Haberler

Engelli Babasına Sandalye Alırken Dolandırıldı

Eskişehir'de, Hasan Badem, engelli babası için sosyal medyada uygun fiyata akülü tekerlekli sandalye satın almak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü ve 24 bin TL kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.