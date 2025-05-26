Fenerbahçeli Yöneticiyi Canlı Yayında Yakaladı

FENERBAHÇE BEKO’NUN TARİHİ ZAFERİ

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Monaco’yu 81-70 mağlup ederek tarihindeki ikinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. Abu Dabi’de gerçekleştirilen zafer, Türkiye genelinde sokakları Fenerbahçeli taraftarlarla doldurdu. Maç sonrası, Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun yönetici Hakan Safi’ye canlı yayındaki prim talebi geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada viral hale gelen bu an, taraftarları hem güldürdü hem de coşturdu.

ABU DHABI’DE GERÇEKLEŞEN FINAL FOUR HEYECANI

Fenerbahçe Beko, 24-26 Mayıs 2025 tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen EuroLeague Final Four’da Monaco’yu 81-70 yenerek Avrupa’nın zirvesine tırmandı. 2016-17 sezonundan sonra ikinci kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, maçın MVP’si seçilen Nigel Hayes-Davis’in mükemmel performansıyla galibiyete ulaştı. Kupa, kaptan Melih Mahmutoğlu’nun jestiyle Marko Guduric’in ellerinde havaya kaldırıldı. Türkiye’de taraftarlar, Bağdat Caddesi’nden meydanlara kadar zaferi coşkuyla kutladı.