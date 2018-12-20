Fenerbahçe’nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’ndan açıklama geldi. TFF, Fenerbahçe’nin cezasının onandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2’nci kez gerçekleştirilmesinden 20 bin TL, saha olayları nedeniyle 20 bin TL ve flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin TL olmak üzere toplamda verilen 70 bin TL’lik cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nda alınan kararlar şöyle:

“1. E.2018/360 – K.2018/403

Futbolcu Yakup Alkan’ın Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.10.2018 tarih ve E.2018/456- K.2018/518 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/367 – K.2018/ 404

Futbolcu Tugay Kırcalı’nın Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.10.2018 tarih ve E.2018/457 – K.2018/520 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2018/368 – K.2018/405

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcu Sefa Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve E.2018/532 – K.2018/493 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/369- K.2018/406

Bursa Spor Kulübü Derneği’nin futbol menajeri Mustafa Erdem Karagöl ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.10.2018 tarih ve E.2018/498 – K.2018/511 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/391- K.2018/ 407

TFF Hukuk Müşavirliğinin, AFDK’nın 03.12.2018 tarih ve E.2018-2019/562 – K.2018-2019/760 sayılı karar ile İl Hakemi Oğuzhan Yalçın’a verilen cezanın artırılması yönündeki itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– TFF Hukuk Müşavirliği’nin itirazının kabulüne,

– Hatay İl Hakemi Oğuzhan Yalçın’ın sosyal medya üzerinden yayınlanan video ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması nedeniyle AFDK tarafından verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezasının; MHK Talimatı’nın 38/a,b maddesi, FTD’nin 25. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına ve lisansının iptal edilmesine karar verilerek AFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

6. E.2018/407- K.2018/408

Altınordu Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Samet Madalı ile ilgili AFDK’nın 13.12.2018 tarihli E. 2018-2019/717 K.2018-2019/788-904 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Altınordu Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Samet Madalı’nın topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/408- K.2018/409

Sarıyer Spor Kulübü’nün, kulüp, futbolcusu Fırat Sezer ve idarecisi Serkan Torun ile ilgili PFDK’nın 13.12.2018 tarihli E. 2018-2019/481 K.2018-2019/539 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Sarıyer Spor Kulübü’nün, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Sarıyer Spor Kulübü’nün, futbolcusu Fırat Sezer’in rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Sarıyer Spor Kulübü’nün, idarecisi Serkan Torun’un ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 150 gün hak mahrumiyeti ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 8 ay hak mahrumiyeti ve 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/409- K.2018/140

Atiker Konya Spor Kulübü’nün, idarecisi Recep Çınar ile ilgili PFDK’nın 13.12.2018 tarihli E. 2018-2019/475 K.2018-2019/546 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Atiker Konya Spor Kulübü’nün, idarecisi Recep Çınar’ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi şeklindeki PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/414- K.2018/411

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 13.12.2018 tarihli E.2018-2019/478 K.2018-2019/542 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Misafir Tirübün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Misafir Tirübün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesi cezasının kaldırılmasına oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/415- K.2018/412

Hekimoğlu Trabzon Kulübü’nün, futbolcusu Mertcan Çam ile ilgili PFDK’nın 13.12.2018 tarihli E. 2018-2019/486 K.2018-2019/541 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Hekimoğlu Trabzon Kulübü’nün, futbolcusu Mertcan Çam’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.”

ŞAMPİY10