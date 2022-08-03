Fenerbahçe’nin hocasından kaleci açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlere ilişkin konuştu ve yeni kaleci almak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko ile oynanacak maç öncesi konuştu.

fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Slovacko maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Altay Bayındır’ın sağlık durumundan tut, yedek kaleci Ertuğrul Çetin, yeni transfer Alioski ve gündemde yer alan Taremi, Plea, Sörloth ve Dembele ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Jorge Jesus: “Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz”

Slovacko ile oynanacak maçı değerlendiren Jorge Jesus ise, “Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada büyük takımlar var, iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. Biz 7 haftadır çalışıyoruz, kendi değerimizi biliyoruz. Belirtmiş olduğum gibi gruplara kalmak istiyoruz.” dedi.

Alioski, Gustavo ve Peres’in fiziksel durumları nasıl?

“Gustavo Henrique Brezilya’da lig devam ettiği için resmi maçlar oynuyordu. Dolayısıyla çok fazla maça çıkmıştı. Luan Peres Avrupa’da hazırlık dönemindeydi. Maç oynamadı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Emin olduğum bir şey var ki fiziksel anlamda daha iyi ve ileri olan Gustavo Henrique.”

Altay’ın yerine kalede Ertuğrul mu olacak, yoksa transfer sürprizi görür müyüz?

“Şu anda yüzdesel olarak net bir şey diyemem. Ama şüphe yok ki daha güçlü oluyoruz. Takımımız güçlü ve dengeli. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Transferlerimiz güç katacak. Her geçen gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular sistemi anlıyor ve adapte oluyor. Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar. Türkiye’de hiçbir takım Avrupa’da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi’ne iyi başlayacağız. Altay’ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kalecia arayışında olduğu doğru. Ertuğrul’a güveniyoruz.”

“Benim takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz”

“Aslında ikisi farklı şey. Biz Dinamo Kiev maçında üç stoperle oynamadık. Arkada iki stoperimiz vardı Marcel ve Attila. Bu maçta da bu anlamda bir değişiklik olmayacak. Zaten tek bir sistemle oynayan hiçbir takım yoktur. Özellikle benim takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe’de bazen üçlü savunmayla, bazen 4’lü savunmayla oynadığımızı göreceksiniz. Luan’ın oyun özelleklerine baktığımızda üçlü oynamaya alışkın. Santos ve Marsilya’da üçlü savunmada oynadı, bu tip oyunculara sahip olmak bizim için avantaj. Oyuncularınız bu tarz özelliklere sahip olduğu zaman taktiksel değişiklikler yapabilirsiniz.”

Taremi, Plea, Sörloth, Dembele Fenerbahçe’nin gündeminde mi?

Dinamo Kiev karşısında 3-4 net pozisyonumuz vardı, fakat bu pozisyonları değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. Geride bırakmamız gerekiyor. İki maçta da iyi oynadık. İsmail’in gördüğü karta kadar gerçekten çok iyiydi. Biz zaten bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro. Elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz. Rossi, King, Berisha, Serdar’a güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak.

Alioski’nin UEFA listesine eklenmesi söz konusu mu?

“Alioski yarınki maç listesinde olmayacak. Kendisi zaten bugün katıldı takıma. Bir önceki takımıyla henüz iki haftadır çalışıyordu. Fiziksel anlamda henüz geliştiği bir evrede. Dolayısıyla yarınki maçta olmayacak” diye konuştu.”

Kadıoğlu: “Onlar iyi bir takım, tecrübeli bir takım”

İlk olarak söz alan Ferdi Kadıoğlu, “Yarın Slovacko karşısına çıkacağız. Bir önceki turda aldığımız üzüntülü sonucun kendimizce intikamını alıp telafi etmek istiyoruz. İyi bir maç olacağını umuyorum. Onlar iyi bir takı, tecrübeli bir takım. Bizim de rakibimizi küçümsemememiz gerekiyor. İyi bir planımız var. Planımızı olabildiğince iyi bir şekilde uygulamak istiyoruz. Umarım galip gelen taraf biz oluruz” dedi.

“Alioski iyi bir futbolcu”

“Sol beke Alioski’nin transferiyle birlikte kendisinin ileride oynama ihtimaliyle ilgili olarak hocanla konuştun mu sorusuna?” yanıt veren Kadıoğlu, “Evet takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Bence kendisi iyi bir futbolcu. Takımımıza her zaman böyle iyi futbolcuların katılması iyidir. Hocamla bu konuyla ilgili konuşmadık ama mutlaka ileride konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

“Maç öncesi taraftara vermek istediğin mesaj var mı?”

“Dinamo Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu. Ancak bizim önümüze bakıp devam etmemiz gerekiyor. taraftarlarımızın göstermiş olduğu destekten dolayı minnettarız. Umarım bu şekilde devam ederler. Çünkü onların destekleriyle biz daha güçlüyüz ve rakiplerimizin üzerinde daha fazla baskı kurabiliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz ve yarın hazır olduğumuzu göstereceğiz”