Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu

Süper Lig’in en diplerinden yükselişe geçen Fenerbahçe’nin Konyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.
FENERBAHÇE – ATİKER KONYASPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
FENERBAHÇE: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Zajc, Valbuena, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
TRT