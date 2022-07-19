Fenerbahçe’nin kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda Fenerbahçe yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Temsilcimizin kamp kadrosu belli oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg’in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Temsilcimizin zorlu maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını iyi değerlendirdi. Samandıra, Avusturya ve Sakarya’da toplamda 6 maç yapan sarı-lacivertliler 5’inden galip ayrılırken, 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

UEFA KADROSUNDA 9 İSİM YER ALMIYOR

Fenerbahçe’nin UEFA’ya gönderdiği listede 9 isim yer almıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, yeni transfer Tiago Çukur ile sakatlığı bulunam Nazım Sangare’nin dışında kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Dinamo Kiev mücadelesine şu 11’le çıkması bekleniyor: Altay – Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Zajc, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia.