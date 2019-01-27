Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu

Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’nin kadrosu açıklandı. Kötü gidişatı ile taraftarı üzen ekibin alacağı sonuç merak konusu oldu.

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’a elendi.

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe’de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i…

Volkan Demirel

Isla

Sadık Çiftpınar

Roman Neustadter

Hasan Ali Kaldırım

Mehmet Topal

Jailson

Mehmet Ekici

Nabil Dirar

Andre Ayew

Soldado

FOTOMAÇ