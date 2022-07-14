Fenerbahçe’ye 2 transfer birden

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Tiago Çukur ve Joshua King ile yapılan sözleşmeyi duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur’un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki’nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” ifadesi de kullanıldı.

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına varıp, dün İstanbul’a getirdiği Norveçli forvet Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.