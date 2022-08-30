Fenerbahçe’ye güzel haber! Teklifi kabul etti

Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe’ye Valencia’dan Gomez ile ilgili sevindirici haber geldi.

Valencia’nın dün Cavani transferini bitirmesinin ardından elden çıkarmak istediği Gomez için Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye İspanya’dan müjdeli haber geldi. Valencia, uzun süredir Fenerbahçe’den Maxi Gomez için 10 milyon Euro talep ediyordu. Yarasalar, dün Edinson Cavani transferini tamamladı. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala, Gomez’i elden çıkarmak isteyen La Liga temsilcisi, Fenerbahçe’den yeni bir teklif talep etti.

İspanya basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, 6 milyon Euro, bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren teklifi Valencia’ya gönderdi. Bunun üzerine Valencia’nın son teklifi kabul ettiği duyuruldu. Haberde, artık imzaların atılması için son prosedürler üzerinde çalışmaların devam ettiği yazıldı.

Bu hafta İstanbul’a geleceği belirtildi

Gomez için başka bir takımın girişimde bulunmaması, transfer döneminin de artık sonuna gelinmesi, transferde ibrenin Fenerbahçe lehine dönmesine neden oldu. Haberde ayrıca daha önceden Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Maxi Gomez’in, bu hafta İstanbul’a geleceği de aktarıldı.