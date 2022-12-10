Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı teknik direktör Jorge Jesus’tan kötü haber geldi.

Sezon başında Fenerbahçe’ye 1 yıllık imza atan teknik direktör Jorge Jesus, şimdiden gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgisi haline gelmişti. Tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, Jorge Jesus’u teknik direktörlük görevi için favori adaylar arasında gösterirken; taraftarlar da hücum futbolu oynatan Jesus’un takımın başına geçmesi gerektiğini savundu..

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Hırvatistan, penaltılarda Brezilya’yı 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Brezilya ile son turnuvasına 2022 Dünya Kupası’nda çıkan 61 yaşındaki Tite, Hırvatistan maçı sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tite, “1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

Brezilya, Tite yönetiminde çıktığı 81 maçta 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Brezilya’da takımın başına kimin geçeceği ise merak konusu oldu.