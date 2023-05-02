Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in sağlık durumunu değerlendirdi.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
fenerbahçe, İsmail Yüksek’in Sivasspor maçında sakatlık yaşadığını ve çekilen MR görüntülemesi sonucu kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunuldu:
“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek’in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.”