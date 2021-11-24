Fenerbahçe’ye Mesut Özil’den kötü haber

Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’ye golcü oyuncu Mesut Özil’den kötü haber geldi.
Galatasaray maçında devleşen Mesut Özil’den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmazken, Fenerbahçe-Olympiakos maçında da forma giyemeyecek.
Galatasaray derbisinde gol atan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
İDMANLARA ÇIKARILMADI
Mesut Özil’in derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.