Fenerbahçe’ye taze kan

Fenerbahçe, başarılı oyuncu ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için oyuncu arayışını sürdürürken, başarılı oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğu duyuruldu.

Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Parma’yla yaptığı transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.

ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe de transfer için harekete geçti.

İlk takviyesini Adana Demirspor’dan Samet Akaydin ile yapan Sarı-Lacivertliler, ikinci transferinde ise sol bek mevkisine yöneldi.

Fenerbahçe sol bekini Jayden Oosterwolde ile güçlendirmek için bir süredir girişimlerine devam ediyor.

21 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma’yı da ikna etmeye yakın.

İlk teklif 5.5 milyon Euro’ydu

İtalyan basınından Forza Parma sitesinin haberine göre transfer bitme aşamasında. Söz konusu haberde Fenerbahçe’nin ilk teklifinin 5.5 milyon Euro ve bonus olduğu belirtiliyor.

Parma genç oyuncu için 10 milyon Euro istiyor

Oosterwolde transferi için 10 milyon Euro isteyen Parma’nın talebinden sonra ise Fenerbahçe teklifini yükseltti. 6.5 + 1.5 milyon Euro’luk ikinci bir teklifle gelen Fenerbahçe transferi bitirmeye yakın.

Fenerbahçe, Parma’yı ikna etmesi durumunda 21 yaşındaki Hollandalı ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia’da ligde oynadıkları Perguia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Oosterwolde transferi için Fenerbahçe’nin ilgisini doğruladı.

Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı.