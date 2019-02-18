Fenerbahçe’ye Tolgay’dan güzel haber

Fenerbahçe’ye Zenit maçı öncesi güzel haber geldi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Tolgay 6 gün içinde takıma döndü.
Sakatlığını atlatan Tolgay’ın, sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun, Zenit’le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Zenit’le Rusya’da yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
TRT