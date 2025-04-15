Fenerium Tırı, Yüksekova’da İlgi Gördü

FENERIUM TIRI YÜKSEKOVA’DA TARAFTARLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait lisanslı ürünleri taraftarlarla buluşturan Fenerium tırı, Hakkari ilinin Yüksekova ilçesinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan Fenerium tırı, bu seferki durağı olarak Yüksekova’yı tercih etti. Tır, ilçenin Cengiz Topel Caddesi’nde Zafer Otel’in önünde kuruldu ve sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. İki gün boyunca ilçede hizmet verdikleri açıklandı.

TARAFTARLARA ZENGİN ÜRÜN YELPAZESİ SUNULUYOR

Bölgeye sürpriz yaparak geldiklerini ifade eden Fenerbahçe Kongre Üyesi Kerim Tatlı, “Tırın Türkiye genelindeki turu çerçevesinde Yüksekova’ya da uğradığını ve taraftarların kulübe olan bağlılığını bir kez daha yerinde gördük. Burada 7’den 70’e Fenerbahçe’nin tüm ürünleri bu tırda tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.