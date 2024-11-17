Fenomenler Arasında Silahlı Kavga Yaşandı

ANKARA’DAKİ KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri arasında gerçekleşen bir çatışmada, bir kadın diğerini ruhsatsız silahla yaraladı. Olayın ardından, yaralanan Çağlayan Yıldırım, yaşananları sosyal medya hesabından canlı yayınla izleyicileriyle paylaştı. Bu paylaşımlarda, olay anı ve hemen sonrasındaki durum yer aldı.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, olayın yaşandığı gün içerisinde ikilinin bir iletişim uygulaması aracılığıyla yapmış oldukları konuşmaların da sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı gözlemlendi. Yazışmalar, kavganın nedenine dair ipuçları sunuyor ve sosyal medya fenomenlerinin arasındaki gerginliği gözler önüne seriyor.