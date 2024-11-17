“Fenomenler Arasındaki Kavga Silahlarla Bitti”

ANKARA’DAKİ SİLAHLI OLAYDA KADIN YARALANDI

Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri arasında çıkan kavgada, bir kadın diğerini ruhsatsız silahla yaraladı. Olay, saat 20.00 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde gerçekleşti. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli sosyal medya fenomeni kadınlar arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu. İki taraf arasındaki gerilim yükseldi ve Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım’ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

SALDIRI SONRASI KAÇIŞ BAŞLADI

Yıldırım, yaşadığı acı içerisinde bağırmaya başladığında çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yardıma koşuldu. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çağlayan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Yıldırım’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Cansum Şener ise olay anında erkek arkadaşıyla birlikte kaçmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTI

Kavgada yaralanan Çağlayan Yıldırım’ın olay anını ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Ayrıca, ikilinin bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla gerçekleştirdikleri konuşmalar da sosyal medya hesaplarında gün içerisinde yer aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay sonrası Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şener’in daha önce 80 suç kaydının bulunduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.