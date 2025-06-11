Ferdi Kadıoğlu, Baba Olacağını Açıkladı!

FUTBOLCUDAN MÜJDE

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olma heyecanı yaşıyor. 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile kısa bir süre önce evlenen Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya aracılığıyla baba olacağını duyurdu.

HEYECANLI GÜZEL HABER

Ferdi Kadıoğlu, bu konuyla alakalı yaptığı paylaşımda, “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım.” sözlerini kullandı. Bu müjde sonrası Ferdi Kadıoğlu’nun paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.