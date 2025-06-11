Spor

Ferdi Kadıoğlu, Baba Olacağını Duyurdu!

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FUTBOLCU FERDİ KADIOĞLU BABA OLDUĞUNU DUYURDU

Kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, bir bebek sahibi olacağını açıkladı. Son aylarda Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile dünya evine giren Ferdi, bu güzel haberi sosyal medya üzerinden paylaştı.

SOCIAL MEDYADAN MÜJDE

Ferdi Kadıoğlu, “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım.” diyerek, baba olacağını duyurdu. Futbolcunun bu paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü.

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