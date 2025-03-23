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Ferdi Kadıoğlu Evlilik Teklifi Yaptı

FERDİ KADIĞU İLE SERA VRIJ’DEN MUTLU HABER

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, uzun bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Sera Vrij’e evlenme teklifi yaptı. Ferdi, bu özel anı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima.” sözlerini kullandı.

MÜJDE ÜZERİNE MÜJDE

Milli futbolcunun yaptığı duyuru, takipçileri arasında büyük ilgi gördü. Paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum alarak Ferdi’nin bu önemli adımını kutlayanların desteğiyle doldu.

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