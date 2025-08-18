Ferdi Kadıoğlu, Geri Dönüyor

FERDİ KADIĞOĞLU’NUN DÖNÜŞÜ

Sekiz aylık bir sakatlık sürecinin ardından tekrar sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, Brighton’ın Premier Lig’in ilk haftasında Fulham takımıyla oynadığı maçta 21 dakika süre aldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli oyuncunun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

MONTELLA’DAN İYİ HABERLER

Montella, Ferdi Kadıoğlu’nun durumunu dikkatle izlediklerini aktararak, “Anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var.” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞME PLANLARI

İtalyan teknik direktör, Ferdi Kadıoğlu ile bu hafta bir görüşme gerçekleştireceğini de ifade etti. “Bu hafta Ferdi’yi hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim.” diyerek oyuncunun durumu hakkında daha fazla bilgi almayı hedefliyor.