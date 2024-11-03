Ferdi Kadıoğlu İlk Golünü Attı

FERDİ KADIOĞLU’NUN BRIGHTON’DA HİT OLDUĞU MAÇ

Fenerbahçe forması altında 204 karşılaşma oynayarak dikkat çeken milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, bu sezonun başında Premier Lig takımlarından Brighton’a transfer olmuştu. 30 milyon euro bedelle katıldığı bu ekipte ilk golüyle büyük bir başarıya imza atan Kadıoğlu, hem İngiliz basınını hem de taraftarları kendine hayran bıraktı.

LİVERPOOL MAÇINDA GOL ATTI

Brighton & Hove Albion’un Liverpool ile yaptığı maçta 14. dakikada kendi başlattığı atakta ceza sahası içinden muhteşem bir vuruş yaparak fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Bu gol, onun Premier Lig’deki etkisini gösteren önemli bir an oldu.