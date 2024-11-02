“Ferdi Kadıoğlu’ndan Liverpool’a Harika Gol”

BRIGHTON’IN ZAFERİ

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında zorlu bir mücadele gerçekleştiren Brighton & Hove Albion, Liverpool’a konuk oldu. Anfield’da oynanan bu önemli karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11’de yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

FERDİ KADIOĞLU’NUN ŞOVU

Müsabakanın 14. dakikasında, Ferdi Kadıoğlu kendi başlattığı atakta ceza sahası içerisinde yaptığı harika vuruşla topu filelerle buluşturdu. Bu golle Brighton & Hove Albion, Liverpool’u deplasmanda 1-0 geride bırakarak avantaj elde etti.