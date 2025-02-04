Ferdi Tayfur İçin Mevlit Duyurusu Yapıldı

FERDİ TAYFUR’UN VEFATININ ÜZERİNDEN BİR AY GEÇTİ

2 Ocak’ta yaşamını yitiren arabesk müziğin önemli ismi Ferdi Tayfur’un kaybının üzerinden bir ay geçti. Sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya platformu aracılığıyla sanatçının vefatının 40’ıncı gününde mevlit okutulacağını açıkladı.

MEVLİT TARİHİ VE YERİ AÇIKLANDI

Gözalıcı, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “2 Ocak’ta kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur’un vefatının 40’ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18.00’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.”