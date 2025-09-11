Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Açılıyor

FERDİ TAYFUR SANAT MERKEZİ VE MÜZESİ AÇILIYOR

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un anısına kurulan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, Adana’nın Sarıçam ilçesinde vatandaşlarla buluşmayı bekliyor. Sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan bu merkez, 13 Eylül Cumartesi günü kapılarını açacak. Sanat Merkezi, birçok aktivite alanı ve eğlence imkanı sunacak.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİK ALANLARI

Bu sanat merkezi içerisinde sanat ve eğlence alanı, çocuk oyun sahası, spor amaçlı yürüyüş parkuru, yazlık ve kışlık kafeterya, dinlenme alanları, gençler için eğitim merkezi, müzik aletleri ve müzik üzerine kütüphane ve atölye yer alıyor. Ayrıca, sanatsal ve müzikal etkinliklerin gerçekleştirileceği küçük bir amfi tiyatro ile Adana’nın yazlık sinema kültürünü yaşatacak bir sinema da bulunacak. Tüm bu olanaklarla Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkıları, besteleri, filmleri ve ödülleri yeni nesillere aktarılacak.

KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLER

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, Emmioğlu yazlık sineması, Kır Çiçekleri Çocuk Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Atölyesi ve kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi Kışlık ve Yazlık Kafeterya gibi birçok bölüm içerecek. Ayrıca, 250 kişilik etkinlik alanı, 1000 kişilik amfi tiyatro ve 800 kişilik çok amaçlı salon da yer alacak. 300 metrekarelik müzede Ferdi Tayfur Belgeseli dahil olmak üzere on ayrı dijital ekrandan sunumlar yapılacak. Öğrenciler için bilgisayar oyunları ile Ferdi Tayfur’un yaşamına dair kesitler aktarılacak.

MÜZİK VE SANAT DERSLERİ

Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi ve Şekerci Çırağı Çocuk Sanat Atölyesi, müziğin çeşitli alanlarında dersler sunacak ve katılımcılara keyifli zaman geçirme imkanı sağlayacak. İnsan Sevince Müzik Kütüphanesi, müzik üzerine yazılmış eserleri okuyuculara sunacak ve burada gerçekleşecek canlı performanslar ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Emmioğlu Yazlık Sineması ise her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri nostaljik sinema deneyimi sunacak, mısır ve gazoz ikramları ile izleyicilere eski günleri hatırlatacak.