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Ferdi Tayfur’un Anısına Mevlit Çağrısı

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ŞİRİN GÖZALICI’DAN PAYLAŞIM

Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya aracılığıyla sanatçının vefatının 40’ıncı günü nedeniyle mevlit okutulacağını açıkladı. Gözalıcı, paylaşımlarında şu sözleri dile getirdi: “2 Ocak’ta kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur’un vefatının 40’ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18.00’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.”

MEVLİT ORGANİZASYONU DETAYLARI

Mevlit etkinliğinin detaylarını duyuran Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un hatırasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Sanatçının sevenlerinin katılımına açık olan bu etkinlik, onun anısını yaşatmayı amaçlıyor. Bu anlamlı gün, Tayfur’un yaşamına ve kariyerine dair hatıraların paylaşıldığı bir ortam oluşturacak.

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