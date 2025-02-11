Ferdi Tayfur’un Mevlidi İki Farklı Camiide

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI VE MEVLİT PROGRAMLARI

Ferdi Tayfur, “Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu”, “Bana sor”, “Ben de Özledim” gibi eserleriyle tanınan bir sanatçıdır. 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur’un vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu ve 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, hem hayranları hem de sanat camiası tarafından anılmaya devam ediyor. Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, sanatçının vefatının 40’ıncı günü için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacağını duyurdu.

MEVLİT TÖRENİ DUYURUSU

Ferdi Tayfur’un vefatının 40. günü dolayısıyla, kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Eyüp Sultan Camii’nde mevlit okutulacağını açıkladı. “Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00’da Eyüp Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur” dedi. Ayrıca, Ferdi Tayfur’un memleketi Adana ve yaşadığı Marmaris’te de benzer mevlit programlarının düzenlendiği öğrenildi. Tuğçe, sosyal medya hesabında sanatçıyla yıllar önce Marmaris’te çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

VASİYETİN İHTİLAFI VE MİRAS İŞLEMLERİ

Tuğçe Tayfur, babasının mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması talep etti. “Bugün çok önemli, Türkiye’ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle biz söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru…” açıklamasında bulundu. Ferdi Tayfur’un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışlandı. Diğer mal varlıklarının ise çocukları, torunları ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Ferdi Tayfur’un çocukları ve yakınları arasındaki miras paylaşımı da dikkat çekti.

AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Zeliha Tayfur Bayburt, Ferdi Tayfur ile son görüşmelerini anlatarak, “Ferdi ile hep konuşuyorduk. Mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla” dedi. Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur’un avukatı Edanur Türker Yıldız, “Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık” şeklinde açıklamada bulundu. Vasiyete itiraz ederek tüm mal varlığına tedbir talep ettiklerini belirten avukat, duruşmanın 29 Nisan’da tekrar yapılmasına karar verildiğini kaydetti.